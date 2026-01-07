Oggi, mercoledì 7 gennaio, le scuole italiane hanno dedicato un minuto di silenzio alle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Al Liceo D’Azeglio di Torino, come in altre istituzioni, gli studenti e il personale hanno rispettato questa commemorazione, che si inserisce nella ripresa delle attività scolastiche dopo le festività. Un momento di riflessione condiviso per onorare le persone coinvolte in questa tragedia.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, con la ripresa delle lezioni, in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto a Crans-Montana. L’indicazione è arrivata dal ministero dell’Istruzione. “Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite ed una occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile”, si legge in una circolare. “In questo momento di profondo dolore il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione”, ha scritto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole per le vittime: il video al Liceo D’Azeglio di Torino

