A Crans-Montana, una tragedia poteva coinvolgere anche la famiglia di Al Bano, ma per fortuna sono stati salvati per un caso fortuito. Loredana Lecciso ha raccontato i dettagli dell’incidente, sottolineando quanto accaduto. L’Italia piange le sei vittime di questa tragedia, che ha scosso l’intera comunità. Un evento che ricorda l’importanza della prudenza e della solidarietà in momenti di grande dolore.

La tragedia di Crans-Montana poteva coinvolgere anche la famiglia di Al Bano. A raccontare quanto successo è stata Loredana Lecciso L’Italia piange le sei vittime di Crans-Montana. Le ultime ore migliaia di persone fra Milano, Genova, Bologna e Roma sono andate ad omaggiare per l’ultima volta i cinque ragazzi che sono hanno perso la vita in quella dannata notte di Capodanno. Ricordiamo che la salma di Sofia Prosperi è rimasta in terra elvetica dove viveva ormai da tempo con i genitori. Ma quella a Le Constellation poteva esserci anche il figlio più piccolo di Al Bano. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Crans-Montana, tragedia sfiorata per Al Bano: salvati per puro caso

