Crans-Montana Tosca Niguarda | 13mila centimetri quadrati di pelle per curare 4 pazienti

A Crans-Montana, Tosca Niguarda ha realizzato un intervento innovativo utilizzando 13.000 centimetri quadrati di pelle per la cura di quattro pazienti con ustioni estese. In medicina, la quantità di pelle necessaria varia in base alla superficie e alla profondità delle ustioni, con interventi che richiedono tra 500 e 1.000 centimetri quadrati per trattare ustioni del 10% del corpo.

“ Per trattare una ustione che copre il 10% del corpo sono richiesti dai 500 ai 1000 centimetri quadrati di pelle, poi dipende dalla profondità e dall’area. In una settimana per questi pazienti abbiamo utilizzato all’incirca 13mila centimetri quadrati per 4 pazienti “. Così Marta Tosca, referente della Banca della Cute dell’Ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati 11 pazienti feriti nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera, il rogo nel bar ‘Le Constellation’ in cui almeno 40 persone hanno perso la vita. “La pelle una volta prelevata viene portata in banca dove subisce una serie di lavorazioni abbastanza complesse che hanno lo scopo di purificarla in modo che possa essere utilizzata su tutti i pazienti che ne hanno bisogno “, ha spiegato Giovanni Sesana, responsabile Banca dei Tessuti e Terapia tissutale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Tosca (Niguarda): “13mila centimetri quadrati di pelle per curare 4 pazienti” Leggi anche: Espansione cutanea, chirurgia rigenerativa, trapianto di pelle: le tecniche per curare i pazienti ustionati di Crans Montana Leggi anche: Strage di Crans Montana, i medici del Niguarda: "Tre pazienti in condizioni critiche" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, l'avvocato delle vittime: «Rischioso lasciare liberi i gestori». Crans-Montana, per 4 pazienti del Niguarda usati 13mila centimetri quadrati di pelle - Montana "in una settimana abbiamo usato per 4 pazienti all'incirca 13mila centimetri quadrati" di pelle conservata nella Banca dei tessuti ... ansa.it

