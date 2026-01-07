Crans-Montana perché i Moretti sono ancora liberi | un sospetto terrificante

L'articolo analizza le circostanze della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sollevando dubbi sulla gestione della giustizia svizzera e sulla libertà dei presunti responsabili, i Moretti. Un approfondimento su un caso che ha suscitato attenzione e interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia del sistema giudiziario locale.

C'è qualcosa che non torna nella gestione della giustizia svizzera riguardo alla tragedia di Capodanno a Crans Montana. Dopo i giorni del cordoglio e del lutto collettivo, l'attenzione si sposta ora sull'inchiesta che dovrà chiarire responsabilità e omissioni nel rogo del locale Le Constellation, costato la vita a 40 persone, in gran parte minorenni. Responsabilità che riguardano tanto i due gestori, i francesi di Corsica Jacques e Jessica Moretti (lui è un imprenditore con trascorsi giudiziari pesanti e molte pagine oscure) quanto le autorità locali. Il sindaco di Crans Montana ha ammesso che nel locale non ci sono stati controlli sui sistemi anti-incendio dal 2020, ben cinque anni.

