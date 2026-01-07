A Crans-Montana, durante le celebrazioni di Capodanno, si sono verificati gravi episodi di violenza che hanno coinvolto anche giornalisti sul campo. Due inviati della Rai, tra cui l’inviata di Ore 14, sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro, suscitando sconcerto e preoccupazione sulla sicurezza dei professionisti dell’informazione in situazioni di cronaca.

Crans-Montana resta al centro delle cronache dopo la tragedia della notte di Capodanno. Nelle ultime ore lo sgomento si è esteso anche alle aggressioni subite dai giornalisti impegnati a raccontare i fatti: due inviati Rai, tra cui l’inviata di Ore 14, sono stati vittime di episodi violenti mentre svolgevano il loro lavoro nella località svizzera. Leggi anche: Capodanno di Rai 1, finisce malissimo: scoppia la bufera dopo lo show Crans-Montana, l’inviata di Ore 14 colpita con acqua gelida durante il servizio. Nelle ore successive alla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio ha provocato la morte di 40 giovani, la giornalista Francesca Crimi, inviata del programma Rai Ore 14 condotto da Milo Infante, è stata vittima di un episodio di aggressione mentre seguiva gli sviluppi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans-Montana, orrore in diretta: Milo Infante scioccato

Leggi anche: Crans-Montana, aggredita l'inviata di Ore14. In diretta il racconto di Milo Infante: "Atto vigliacco"

Leggi anche: “Vergognatevi”. Crans Montana, Milo Infante senza parole davanti a quelle immagini

