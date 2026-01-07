Crans Montana oggi i funerali | a Roma per Riccardo e a Bologna per Giovanni una folla di giovani

Oggi si svolgono i funerali di Riccardo Minghetti a Roma e di Giovanni a Bologna. A Roma, il feretro è stato portato nella basilica di San Pietro e Paolo, dove amici e familiari si sono riuniti per porgere l'ultimo saluto. A Bologna, invece, la cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi giovani, che hanno voluto ricordare Giovanni con rispetto e affetto.

A Roma, invece, il feretro di Riccardo Minghetti è arrivato nella basilica di San Pietro e Paolo, dove ad attenderlo c'era la sua famiglia e una folla di amici e conoscenti. All'ingresso della Basilica, sono state posate due corone di fiori bianchi, rose e gerbere, una da parte dell'ordine degli ingegneri della provincia di Roma, l'altra dalla II F.

