Crans Montana notato tra la folla ai funerali di Achille Barosi | Dolore indicibile

Durante i funerali di Achille Barosi, svoltisi nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, si è notato tra la folla. Il giovane di 16 anni, vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è stato ricordato con grande commozione. L’evento ha rappresentato un momento di raccoglimento e silenziosa solidarietà per la perdita improvvisa e dolorosa.

