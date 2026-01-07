Crans Montana notato tra la folla ai funerali di Achille Barosi | Dolore indicibile

Durante i funerali di Achille Barosi, svoltisi nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, si è notato tra la folla. Il giovane di 16 anni, vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è stato ricordato con grande commozione. L’evento ha rappresentato un momento di raccoglimento e silenziosa solidarietà per la perdita improvvisa e dolorosa.

La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano ha ospitato le esequie di Achille Barosi, il sedicenne rimasto vittima della strage di Capodanno a Crans-Montana. La chiesa si è riempita progressivamente di fedeli e conoscenti giunti per l’ultimo saluto al ragazzo, in un clima di raccoglimento e silenzio. All’ingresso della basilica sono state deposte due corone di fiori dedicate ad Achille. Una reca la firma dei compagni di via Settembrini, l’altra contiene la frase: “ Ti vogliamo bene “. Messaggi brevi, che testimoniano l’affetto e il cordoglio di chi lo conosceva. Leggi anche: Crans Montana, dramma ai funerali della vittima: malore shock Partecipazione di amici, studenti e cittadini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

