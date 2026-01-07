Crans-Montana minuto di silenzio nelle scuole Indagini in corso

Al ritorno dalle vacanze natalizie, nelle scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Un gesto di rispetto e vicinanza rivolto alle giovani vittime, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto. Questa commemorazione rappresenta un momento di riflessione e solidarietà a livello nazionale.

Al rientro dalle vacanze natalizie, nelle scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana. Al liceo Virgilio di Milano psicologi in aula per sostenere studenti e docenti. Quattro ragazzi restano ricoverati in gravi condizioni al Niguarda. Intanto proseguono, tra le polemiche, le indagini. Servizio di Lucia Ascione TG2000.

