Crans-Montana le parole del padre di Giovanni Tamburi al funerale | L’1 gennaio ho perso la vita con te – Video
Durante il funerale di Giovanni Tamburi, il padre ha ricordato il figlio con parole semplici e commoventi, sottolineando come il primo gennaio abbia segnato la perdita di entrambi. In questa occasione, ha espresso il dolore di un vuoto incolmabile, differenziandosi dalla sorte del figlio. La testimonianza evidenzia l’intensità del lutto e il profondo legame familiare, lasciando un ricordo sobrio e rispettoso di un momento di grande dolore.
“Il primo gennaio hai perso la vita e io l’ho persa con te, a differenza tua io vivrò con un vuoto incolmabile ma tu no”. Sono parole rotte dal pianto quelle che Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni Tamburi, vittima 16enne della strage di Crans-Montana, dedica a suo figlio durante la celebrazione del suo funerale, nella Cattedrale di San Pietro a Bologna. “Era bello, meraviglioso fuori e anche dentro – ha detto ancora Tamburi ricordando il ragazzo – con la sua maturità faceva sì che quando suo fratello e le sue sorelle avevano bisogno, lui c’era. Era il centro della vita anche delle nonne, e anche a loro dava i consigli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Strage di Crans, a Bologna i funerali di Giovanni Tamburi. Il padre: «Con te ho perso la mia vita» | Roma, l'addio a Riccardo
Leggi anche: “Ho perso un pezzo di vita, confido che giustizia sia fatta”, le parole della madre di Giovanni Tamburi morto a Crans Montana
Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più»; Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: Sta male ma è vivo; Il padre di Manfredi, il 16enne ferito a Crans Montana: “Mio figlio sta male ma è vivo. Ha ustioni sul 40% del corpo. Non si trovano i suoi tre amici”; Crans-Montana, il padre di Giovanni Tamburi: Sono morto con lui.
Rogo Crans Montana, il padre di Tamburi: «Quando hai perso la vita, l'ho persa con te» - «Il primo gennaio hai perso la vita e io l'ho persa con te, a differenza tua io vivrò con un vuoto incolmabile ma tu no». msn.com
Crans-Montana, il dolore del padre di Giovanni: “Forse sono morto con lui, ripartirò con un vuoto enorme” - Io vivevo con lui: ogni mattina ci davamo il buongiorno, la sera la buonanotte. giornaledipuglia.com
Funerali Crans Montana, l'addio a Riccardo Minghetti a Roma: in chiesa anche i genitori di Manfredi, l'amico ferito. Il padre di Giovanni Tamburi: sono morto con lui - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... ilmessaggero.it
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.