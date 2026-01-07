Durante il funerale di Giovanni Tamburi, il padre ha ricordato il figlio con parole semplici e commoventi, sottolineando come il primo gennaio abbia segnato la perdita di entrambi. In questa occasione, ha espresso il dolore di un vuoto incolmabile, differenziandosi dalla sorte del figlio. La testimonianza evidenzia l’intensità del lutto e il profondo legame familiare, lasciando un ricordo sobrio e rispettoso di un momento di grande dolore.

“Il primo gennaio hai perso la vita e io l’ho persa con te, a differenza tua io vivrò con un vuoto incolmabile ma tu no”. Sono parole rotte dal pianto quelle che Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni Tamburi, vittima 16enne della strage di Crans-Montana, dedica a suo figlio durante la celebrazione del suo funerale, nella Cattedrale di San Pietro a Bologna. “Era bello, meraviglioso fuori e anche dentro – ha detto ancora Tamburi ricordando il ragazzo – con la sua maturità faceva sì che quando suo fratello e le sue sorelle avevano bisogno, lui c’era. Era il centro della vita anche delle nonne, e anche a loro dava i consigli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, le parole del padre di Giovanni Tamburi al funerale: “L’1 gennaio ho perso la vita con te” – Video

