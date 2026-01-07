Crans-Montana le foto dei funerali delle vittime italiane
Le immagini dei funerali delle vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, riflettono il dolore e la vicinanza delle famiglie. Un incendio in un bar ha causato la morte di almeno 40 persone, tra cui giovani. Questi momenti di commozione testimoniano la tragicità dell’accaduto e il cordoglio che unisce le comunità coinvolte.
Le foto dei funerali delle giovani vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio in un bar ha ucciso almeno 40 persone. I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi (i cui funerali saranno però celebrati a Lugano, dove viveva). In mattinata a Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur le esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni, contemporaneamente a Bologna il funerale di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro. Nel primo pomeriggio, alle 14.45 a Milano i funerali di Chiara Costanzo, 16 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta
Leggi anche: Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane – LA DIRETTA
Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime; Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, mercoledì e giovedì i funerali delle vittime italiane.
FOTO | Tragedia di Crans Montana, chiesa gremita a Bologna per i funerali di Giovanni Tamburi - Tra le istituzioni, presenti il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Regione Michele de Pascale, la ministra Annamaria Berni ... dire.it
Riccardo Minghetti, i funerali a Roma. L'addio dei genitori: «Stava diventando un bell'uomo. A Crans era felice, ora pensiamo all'amico Manfredi» - Un grande cartellone realizzato dagli amici di Riccardo Minghetti campeggia nella basilica dei santi Pietro e Paolo all’Eur dove oggi ... msn.com
Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole - L'abbraccio collettivo per salutare le giovanissime vittime. today.it
Crans-Montana, fiori e minuto di silenzio all'IIS Moreschi per Chiara Costanzo
Oggi in tutte le scuole italiane osservato un momento di raccoglimento per le vittime dell'incendio di Crans-Montana - facebook.com facebook
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.