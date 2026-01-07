Le immagini dei funerali delle vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, riflettono il dolore e la vicinanza delle famiglie. Un incendio in un bar ha causato la morte di almeno 40 persone, tra cui giovani. Questi momenti di commozione testimoniano la tragicità dell’accaduto e il cordoglio che unisce le comunità coinvolte.

Le foto dei funerali delle giovani vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio in un bar ha ucciso almeno 40 persone. I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi (i cui funerali saranno però celebrati a Lugano, dove viveva). In mattinata a Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur le esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni, contemporaneamente a Bologna il funerale di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro. Nel primo pomeriggio, alle 14.45 a Milano i funerali di Chiara Costanzo, 16 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, le foto dei funerali delle vittime italiane

