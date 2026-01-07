Crans-Montana l'avvocato dei genitori di Emanuele a Fanpage | Corpo intatto vogliono sapere com'è morto

I genitori di Emanuele Galeppini, il 17enne deceduto nella strage di Crans-Montana, hanno rilasciato un'intervista a Fanpage, chiedendo chiarezza sulle cause della morte del loro figlio. Con un corpo rimasto integro, desiderano conoscere i dettagli dell’accaduto e ottenere risposte precise. La loro richiesta di trasparenza mira a fare luce su una vicenda che ha coinvolto emotivamente tutta la comunità.

I genitori di Emanuele Galeppini, 17enne morto nella strage di Crans-Montana, chiedono chiarezza sulle cause della morte. Il loro legale Alessandro Vaccaro, a Fanpage.it, racconta i dubbi emersi all'identificazione del corpo e l'attesa di risposte dalle autorità svizzere.

