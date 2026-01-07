Nella tragedia di Crans-Montana, un attacco inaspettato ha attirato l’attenzione. Un comico ha commentato con tono provocatorio, affermando che la Svizzera “vali poco”, tentando di distogliere l’attenzione dai fatti e dai giornalisti presenti. Questo episodio evidenzia come, anche in momenti difficili, si possano verificare comportamenti imprevedibili e controversi, riflettendo le tensioni e le reazioni di fronte a una tragedia.

Nella tragedia di Crans-Montana, c'è stato anche chi ha avuto il coraggio - o meglio, la faccia tosta - di provare a distogliere l'attenzione attaccando i giornalisti radunatisi sul posto per documentare quanto accaduto. Nel mirino sono finiti anche dei colleghi della Rai e, alle voci istituzionali che hanno condannato il fatto, si è aggiunta anche quella del comico Maurizio Battista. "Ragazzi, siete svizzeri. Cioè, contate poco e niente. Siete quattro metri quadri. Se non per la cioccolata, due mucche e qualche conto corrente poco chiaro valete poco e niente, in tutti i senti", ha affermato in un video condiviso sulle sue pagine social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, l'attacco del comico: "Svizzera, vali poco"

