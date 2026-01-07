crans montana la salma di riccardo minghetti lascia la basilica tra gli applausi

A Crans-Montana, la salma di Riccardo Minghetti, il diciassettenne romano deceduto nel disastro, ha lasciato la basilica dei Santi Pietro e Paolo all’EUR. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone che hanno reso omaggio al giovane, accompagnando il feretro con rispetto e silenzio. Un momento di commozione condivisa, nel rispetto della memoria di Riccardo.

Il feretro di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel disastro di Crans-Montana, ha lasciato la basilica dei santi Pietro e Paolo all’EUR tra gli applausi dei tantissimi accorsi, dentro e fuori la chiesa, a dare l’ultimo saluto al ragazzo. Sulla bara, accanto alla foto di Riccardo, una maglietta e il gagliardetto ‘EUR Sporting Club’ assieme a una corona di fiori firmata ‘Ma, papà e Matilde’, la sorella 14enne. Anche la giovane era presente nei pressi del locale al momento dell’incendio e ha scavato tra le macerie alla ricerca del fratello. I genitori hanno ringraziato i presenti tra gli applausi della piazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

