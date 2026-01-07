Crans-Montana la mamma di Giovanni Tamburi | L' insegnamento di questa tragedia è la speranza

Crans-Montana, la madre di Giovanni Tamburi, riflette sull'importanza di trovare speranza anche nelle difficoltà. In un momento di dolore, sottolinea come l’esperienza possa insegnarci che la vita continua e che, nonostante le tragedie, è possibile guardare avanti con fiducia. La sua testimonianza invita a ricordare che, anche nelle situazioni più difficili, mantenere la speranza è fondamentale per affrontare il futuro.

“Se c’è un insegnamento che deve darci questa tragedia è la speranza, perché la vita non finisce qui. Qui c’è solo un corpo, il corpo di mio figlio, ma la sua anima no”. Lo ha detto Carla Masiello, la mamma di Giovanni Tamburi, vittima della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, all’uscita dalla Cattedrale di San Pietro a Bologna, dove si sono tenuti i funerali del 16enne. “Bisogna sempre lottare, Lui è un angelo di questo ne sono certa”, ha sottolineato. “Voglio mandare un messaggio d’amore: buttate via l’odio, non lasciarsi mai niente di non detto. Io e Giovanni ci dicevamo ogni giorno quanto amore provassimo l’uno per l’altra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

