Al termine del funerale di Riccardo Minghetti a Crans-Montana, sua madre ha condiviso un ultimo ricordo: un bacio. La cerimonia, accompagnata da un silenzio rispettoso e da un applauso commosso, ha visto la partecipazione di numerose persone fuori dalla Basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo all’Eur. Un momento di grande dolore collettivo, che ha segnato la triste conclusione di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità.

Un silenzio assordante, seguito da un lungo e commosso applauso. Così le migliaia di persone di cui centinaia rimasti fuori dal sagrato della Basilica dei Santi Apostoli Pietro e Paolo all’Eur, ha salutato Riccardo Minghetti, una delle vittime della tragedia di Crans-Montana che ha funestato l’inizio del 2026. Il corpo del ragazzo è tornato a Roma, dove ad attenderlo, per l’ultimo saluto, ci sono stati tutti i suoi compagni di scuola e quelli dell’intero Liceo Cannizzaro che ha sospeso le lezioni per permettere a compagni, amici e conoscenti di Riccardo di salutarlo per l’ultima volta. La madre Carla ha parlato ai cronisti presenti: “Mi mancherà, mi ha chiamato dalla seggiovia, si è fatto dare un bacio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, la madre di Riccardo Minghetti al termine del funerale: “L’ultimo ricordo? Un bacio” – Video

Leggi anche: Crans-Montana, l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti: lezioni sospese al Cannizzaro per i funerali

Leggi anche: Crans-Montana, la madre di Riccardo Minghetti ai funerali del figlio: “Più di tutto mi mancherà lui”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, la disperazione della madre di Riccardo Minghetti: “Non parla, aspetta solo notizie”; Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano; Riccardo Minghetti, 16 anni, disperso dopo il rogo a Crans-Montana: la passione per la montagna, gli studi al liceo Cannizzaro. La sorella era con lui e si è salvata; Riccardo Minghetti, chi è il 16enne romano dell'Eur con la passione per lo sci tra i dispersi di Crans-Montana. La madre: «Possiamo solo....

Crans-Montana, la madre di Riccardo Minghetti: "Più di tutto mi mancherà lui" - Sono queste le prime parole di Carla dopo il funerale del figlio Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nella tragedia di Crans- ilgiornale.it