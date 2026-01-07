A Crans-Montana si sono svolti i funerali di Riccardo Minghetti, il ragazzo di 16 anni tragicamente scomparso. La madre, Carla, ha espresso il suo dolore dicendo: “Più di tutto mi mancherà lui”. Un momento di grande emozione che ha coinvolto familiari e amici nel ricordo di Riccardo, vittima di una tragica perdita.

“Di più mi mancherà lui”. Sono queste le prime parole di Carla dopo il funerale del figlio Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nella tragedia di Crans-Montana. “L’ultimo ricordo è quando mi ha salutato l’ultimo giorno: mi ha chiamato dalla coda della seggiovia, è venuto, si è chinato e si è fatto dare un bacio”, ha dichiarato la donna lasciando la basilica dei santi Pietro e Paolo all’Eur dove sono stati celebrati i funerali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, la madre di Riccardo Minghetti ai funerali del figlio: “Più di tutto mi mancherà lui”

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi l'addio alle vittime italiane. La madre di Riccardo Minghetti: "Più di tutto mi mancherà lui"

Leggi anche: Crans-Montana, ai funerali di Riccardo Minghetti i compagni di scuola: “Mai più episodi così”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans-Montana, la disperazione della madre di Riccardo Minghetti: “Non parla, aspetta solo notizie”; Crans-Montana, i genitori di Riccardo Minghetti: «Non proviamo rabbia, solo dolore. Deve essere fatta giustizia»; Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano; Riccardo Minghetti, chi è il 16enne romano dell'Eur con la passione per lo sci tra i dispersi di Crans-Montana. La madre: «Possiamo solo....

Crans Montana, i funerali di Riccardo Minghetti: la madre bacia la bara del figlio - Un grande cartellone realizzato dagli amici di Riccardo Minghetti campeggia nella basilica dei santi Pietro e Paolo all’Eur dove oggi si celebrano ... msn.com