Crans-Montana la compagna di classe di Giovanni Tamburi | Nessuno riusciva a toglierti il sorriso

Giovanni Tamburi, tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, è ricordato con affetto da amici e familiari. La sua compagna di classe ha condiviso ricordi di lui, sottolineando il suo sorriso contagioso. A Bologna, si sono svolti i funerali, testimonianza della vicinanza di molti a una perdita improvvisa e triste.

Tantissime persone hanno partecipato a Bologna ai funerali di Giovanni Tamburi, tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Nella Cattedrale di San Pietro, gremita, ha parlato anche una compagna di classe del 16enne: "Continuiamo a chiederci perché dobbiamo salutarci così presto. Perché non abbiamo voluto abbracciarti un po' più forte l'ultima volta e perché il tuo sorriso ora lo vedremo solo nelle foto e nei video che ci sono rimasti", le parole della giovane. Ci manchi più di quanto riusciamo o riusciremo mai a spiegare a parole. Da quando te ne sei andato hai lasciato uno spazio che difficilmente si riempirà.

