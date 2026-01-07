Crans-Montana | Italia stretta nel dolore folla a funerali vittime di Capodanno

In Italia si concentra il dolore per le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove 40 giovani hanno perso la vita. Roma, Bologna e Milano si stringono nel silenzio e nel cordoglio, rendendo omaggio a chi non è più tra noi. Un momento di riflessione e di rispetto, condiviso dall'intera nazione, per ricordare le vite spezzate in una notte tragica.

È il giorno del silenzio e del dolore, che attraversa l'Italia da Roma a Bologna, a Milano, per l'ultimo saluto a Giovanni Tamburi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, vittime giovanissime della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita in 40. Sono la sofferenza e la compostezza delle migliaia di ragazzi che hanno affollato le chiese, uniti ai genitori e ai familiari dei loro amici, a dare la misura di un dramma collettivo che ha colpito tutti. In silenzio, tra ali di folla, madri, padri, nonni hanno detto addio a figli e nipoti. A Milano, la città si è stretta attorno alle famiglie di Achille Barosi e Chiara Costanzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

