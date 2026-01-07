Crans-Montana insulti agli italiani Ira-Milo Infante | Vergognosi vigliacchi

A Crans-Montana, un episodio di insulti rivolti agli italiani ha suscitato indignazione. Milo Infante ha condannato duramente l’episodio, definendolo un atto vergognoso e vigliacco che ha colpito una collega durante il suo lavoro. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere rispetto e civiltà nel confronto pubblico, sottolineando come ogni forma di insulto sia inaccettabile.

"Si tratta di un atto vergognoso e vigliacco che colpisce una collega mentre svolge il proprio lavoro". Milo Infante descrive così l'aggressione alla troupe di Ore 14. la trasmissione da lui condotta su Rai 2. L'inviata è stata aggredita a Crans-Montana mentre stava documentando i tragici fatti del Capodanno. "La giornalista Francesca Crimi - informa una nota della trasmissione - era insieme a Marco Bonifacio quando una persona vicina ai proprietari di Le Constellation l'ha colpita con dell'acqua gelida. Erano circa le 17.30 e la temperatura esterna del luogo era di -10 gradi. L'uomo ha aperto una pompa dell'acqua che aveva in mano contro la giornalista bagnandola completamente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, insulti agli italiani. Ira-Milo Infante: "Vergognosi, vigliacchi" Leggi anche: Crans-Montana, orrore in diretta: Milo Infante scioccato Leggi anche: Crans Montana, svizzeri coda di paglia: insulti agli italiani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana: volano insulti ai giornalisti; Aggrediti gli inviati Rai a Crans-Montana, insulti e acqua gelata; Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: Spintoni, minacce e insulti agli italiani; Il racconto dell'inviato di Unomattina news aggredito con alcuni colleghi a Crans-Montana. Rai, l'inviato Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: "Spintoni, minacce e insulti agli italiani" - Montana durante il lavoro sulla tragedia del locale Le Constellation: ecco cosa è successo. libero.it

