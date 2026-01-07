Crans-Montana il saluto straziato a Chiara Costanzo | lì anche la famosa politica italiana

A Crans-Montana si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo, una delle vittime della tragedia di Capodanno. Tra i presenti, anche Liliana Segre, senatrice a vita, ha espresso il suo cordoglio. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla perdita di due giovani milanesi in un tragico incidente, suscitando riflessioni sul senso di comunità e solidarietà in momenti di dolore.

Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto essere presente ai funerali di Chiara Costanzo, una delle due giovani milanesi morte nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La senatrice è arrivata poco dopo l’inizio della celebrazione nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, gremita di persone. Molti, infatti, non sono riusciti a entrare e hanno seguito la funzione dall’esterno, in silenzio, stringendosi idealmente alla famiglia e agli amici della giovane. Durante l’omelia, parole di grande intensità hanno accompagnato il dolore composto della comunità. «Oggi non siamo qui a cercare spiegazioni o colpe, ci sarà tempo anche per questo ma non è oggi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

