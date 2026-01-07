Crans-Montana il saluto straziato a Chiara Costanzo | lì anche la famosa politica italiana
A Crans-Montana si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo, una delle vittime della tragedia di Capodanno. Tra i presenti, anche Liliana Segre, senatrice a vita, ha espresso il suo cordoglio. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla perdita di due giovani milanesi in un tragico incidente, suscitando riflessioni sul senso di comunità e solidarietà in momenti di dolore.
Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto essere presente ai funerali di Chiara Costanzo, una delle due giovani milanesi morte nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La senatrice è arrivata poco dopo l’inizio della celebrazione nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, gremita di persone. Molti, infatti, non sono riusciti a entrare e hanno seguito la funzione dall’esterno, in silenzio, stringendosi idealmente alla famiglia e agli amici della giovane. Durante l’omelia, parole di grande intensità hanno accompagnato il dolore composto della comunità. «Oggi non siamo qui a cercare spiegazioni o colpe, ci sarà tempo anche per questo ma non è oggi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Crans-Montana, anche Chiara Costanzo tra le vittime accertate: è la quarta italiana. Restano due i dispersi da identificare
Leggi anche: Crans-Montana, a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo e Achille Barosi
Crans-Montana, il giorno delle esequie: Italia unita nel dolore per i ragazzi morti nel rogo - L’Italia si ferma per accompagnare l’ultimo saluto ai giovani rimasti uccisi nella strage di Capodanno a ... pupia.tv
Achille Barosi e Chiara Costanzo, in corso a Milano i funerali delle vittime di Crans-Montana: le notizie in diretta - Le cerimonie in contemporanea: l’ultimo saluto a Chiara alla basilica di Santa Maria delle Grazie e ad Achille alla basilica di Sant’Ambrogio ... milano.corriere.it
Strage di Crans-Montana, a Milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo: i funerali mercoledì 7 gennaio - Camera ardente al Collegio San Carlo e funerali nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. affaritaliani.it
Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com
la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.