Crans - Montana il rischio noto nel video del Capodanno 2020 al bar Le Constellation barman ai ragazzi con fontanelle | ' Attenti alla schiuma' - VIDEO

Il video del Capodanno 2020 al bar Le Constellation a Crans-Montana mostra come le fontanelle di spumante, sollevate dai clienti, possano generare scintille e rischi. L’incendio avvenuto il 1° gennaio 2026 nello stesso locale è stato attribuito a questo comportamento, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza durante le celebrazioni. Una corretta gestione dei rischi può prevenire incidenti e garantire momenti di festa più sicuri.

