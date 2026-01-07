Crans - Montana il rischio noto nel video del Capodanno 2020 al bar Le Constellation barman ai ragazzi con fontanelle | ' Attenti alla schiuma' - VIDEO
Il video del Capodanno 2020 al bar Le Constellation a Crans-Montana mostra come le fontanelle di spumante, sollevate dai clienti, possano generare scintille e rischi. L’incendio avvenuto il 1° gennaio 2026 nello stesso locale è stato attribuito a questo comportamento, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza durante le celebrazioni. Una corretta gestione dei rischi può prevenire incidenti e garantire momenti di festa più sicuri.
L'incendio nel locale di Crans Montana dell'1 gennaio 2026 sarebbe divampato a causa delle scintilli prodotte dalle fontanelle nelle bottiglie di spumante sollevate in aria dai ragazzi e avvicinate al soffitto. Un video del 2020 mostra un barman avvertire le persone del rischio Un video girat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
