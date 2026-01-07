Il padre di Chiara Costanzo, nel giorno del suo funerale, ha rivolto un appello alle autorità affinché venga fatta luce sulla tragica vicenda avvenuta nel locale

Nel giorno del funerale della figlia, il padre di Chiara Costanzo parla con i giornalisti. Chiede che emerga la verità su quanto accaduto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio nel disco-bar "Le Constellation" di Crans-Montana a costo che il governo si costituisca parte civile. Alla domanda su che tipo di figlia fosse Chiara risponde "preferisco che di Chiara ne parlino gli altri perché noi genitori proviamo un amore incondizionato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: "Il governo faccia emergere la verità"

Leggi anche: Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo a Valditara: "L'Italia ci ha mostrato umanità, ma vogliamo verità"

Leggi anche: Chiara Costanzo morta a Crans Montana, la telefonata e il dramma: ‘Non c’è più’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Strage in Svizzera il papà di Chiara Costanzo | Mia figlia ora non c?è più ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla Era finita nel locale per caso; Strage in Svizzera il papà di Chiara Costanzo | Mia figlia non c?è più ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla Era finita nel locale per caso; La strage di Crans-Montana il papà di Emanuele | Vogliamo sapere come è morto nostro figlio; Addio a Chiara Costanzo manca solo l’ufficialità | gli ultimi 3 feriti ignoti sono maschi Il papà | La vita è bastarda.

Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo a Valditara: "L'Italia ci ha mostrato umanità, ma vogliamo verità" - "Ricordiamoci di fare rivivere Chiara, come gli altri giovani, in un mondo pieno, perché Chiara aveva voglia di vita ed è stata costretta troppo presto a ... msn.com