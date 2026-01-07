Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo a Valditara | L' Italia ci ha mostrato umanità ma vogliamo verità

Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo si rivolge a Valditara: “L’Italia ci ha mostrato umanità, ma vogliamo verità”. Ricordando Chiara e gli altri giovani, sottolinea l’importanza di preservare i sogni dei giovani e di lavorare per un mondo più giusto, in cui nessuno sia costretto a rinunciare alle proprie aspirazioni troppo presto. Un appello alla memoria e alla ricerca di risposte concrete.

“Ricordiamoci di fare rivivere Chiara, come gli altri giovani, in un mondo pieno, perché Chiara aveva voglia di vita ed è stata costretta troppo presto a rinunciare ai suoi sogni, ma nessun ragazzo deve farlo”. Lo ha detto Andrea Costanzo, il papà di Chiara, una delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, poco prima dell’arrivo del feretro della figlia alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. “L’Italia ha dimostrato umanità e sensibilità veramente notevoli, però adesso è ora di dimostrare professionalità ed efficienza e scoperchiare tutto quello che c’è – ha proseguito – Noi siamo stati abbracciati da tutta Italia, abbiamo tutti sete di verità e vogliamo che queste cose non succedano mai più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

