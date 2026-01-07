Crans Montana il giorno del lutto e del silenzio

Il giorno del lutto e del silenzio a Crans Montana ricorda la tragedia che ha colpito la comunità. In questa giornata, le scuole e le istituzioni si uniscono in un minuto di silenzio per rendere omaggio alle vittime e riflettere sull’accaduto, mantenendo un atteggiamento di rispetto e sobrietà.

È la giornata del lutto e del silenzio in memoria della tragedia di Crans Montana. In tutte le scuole un minuto di silenzio. Oggi i funerali di 5 vittime italiane, mentre procedono le indagini.

