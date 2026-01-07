Crans-Montana il giorno del dolore | i funerali dei ragazzi morti a Capodanno

A Crans-Montana si tengono questa mattina i funerali di cinque delle sei vittime italiane della tragica sparatoria di Capodanno. L’evento rappresenta un momento di ricordo e rispetto per le giovani vite spezzate in un episodio che ha colpito profondamente la comunità. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di sobrietà, nel rispetto del dolore di familiari e amici.

Si celebrano questa mattina i funerali di cinque delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. Alle 11 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all'Eur l'esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni. Nello stesso orario a Bologna il ricordo per Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro, mentre a Milano alle 14.45 saranno celebrati i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi 16enni. Il funerale di Sofia Prosperi, la più giovane vittima, sarà celebrato a Lugano dal vescovo Alain de Reamy nella cattedrale di San Lorenzo. Previsto un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane.

