Crans – Montana il dramma di chi è sopravvissuto | Mio cugino non si alza più dal letto si sente in colpa ed è tormentato da quello che ha visto

Da vanityfair.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrice Borzi condivide l’esperienza di suo cugino, sopravvissuto a una tragedia a Crans-Montana. Dopo aver assistito a eventi traumatici, il giovane si confronta con sensi di colpa e difficoltà nel riprendere la vita normale. La testimonianza evidenzia il peso emotivo di chi ha vissuto momenti drammatici e cerca di affrontare le conseguenze di un’esperienza traumatica.

La testimonianza di Fabrice Borzi, cugino di un ragazzo che ha vissuto da vicino l’orrore della tragedia e oggi fatica a tornare alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

