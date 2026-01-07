Crans-Montana il Comune ammette | Nessun controllo al bar da 5 anni Meloni ieri al Niguarda

Il bar Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, non ha subito controlli nelle ultime cinque anni. L’incidente di Capodanno ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La società e le autorità sono ora chiamate a fare chiarezza sulle cause e sulle eventuali responsabilità, anche in vista di eventuali interventi normativi e di sicurezza.

Nessun controllo negli ultimi cinque anni al bar Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita a Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Il Consiglio comunale ha ammesso "un mancato rispetto delle ispezioni periodiche" nel locale tra il 2020 e il 2025. Le ultime, compresi i controlli antincendio, hanno avuto luogo nel 2016, 2018 e 2019. "I tribunali determineranno l'impatto di questa inadempienza sulla catena di eventi che ha portato alla tragedia", ha rimarcato il Comune, affermando che si assumerà "tutta la responsabilità che i tribunali stabiliranno". Il Consiglio comunale ha annunciato la decisione di inviare una società di consulenza esterna specializzata per "effettuare, senza previa verifica, un audit completo di tutti gli edifici pubblici del comune e valutare la qualità dei materiali".

