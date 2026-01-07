Crans-Montana i funerali in diretta delle vittime italiane | Roma e Bologna salutano Minghetti e Tamburi alle 14.45 l’addio a Chiara e Achille
A Crans-Montana, in Svizzera, si sono tenuti i funerali delle vittime italiane della tragedia di Capodanno. Roma, Bologna e altre città italiane hanno reso omaggio a Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi, con cerimonie trasmesse in diretta. Questo approfondimento fornisce aggiornamenti sulle esequie e sui momenti di commozione legati a questa tragedia.
Le notizie in diretta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera. A Milano, Roma, Bologna e Lugano i funerali di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. Questa mattina in tutte le scuole italiane osservato un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi: camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana
Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta
Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Crans-Montana, l'arrivo delle salme dei ragazzi italiani all'aeroporto di Linate - Diretta.
Crans-Montana, folla ai funerali di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. LIVE - Si sono tenute a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. tg24.sky.it
Crans Montana, la diretta dei funerali: a Roma la bara di Riccardo Minghetti accompagnata dalla mamma. Il cartello con le foto degli amici: «Vivi in tutti noi» - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... leggo.it
Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta - Oggi mercoledì 7 gennaio ci sarà l’ultimo saluto per Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e ... fanpage.it
Oggi in tutte le scuole italiane osservato un momento di raccoglimento per le vittime dell'incendio di Crans-Montana - facebook.com facebook
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.