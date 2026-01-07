Crans Montana i funerali di Chiara e Achille a Milano | Abbiamo tutti sete di verità
A Milano si sono tenuti i funerali di Chiara e Achille, con la presenza delle istituzioni. Il padre di Chiara ha sottolineato come “abbiamo tutti sete di verità”, evidenziando l’importanza di fare luce sulla vicenda. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione condivisa sulla vicenda, che ha coinvolto la comunità e le autorità locali, nel rispetto della memoria delle due persone scomparse.
Lo ha dichiarato il padre di Chiara Costanzo, a margine del funerale della figlia. Presenti le istituzioni ad entrambe le funzioni. Il dolore dei giovanissimi compagni di scuola e dei famigliari delle vittime del rogo di Le Constellation. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Crans-Montana, uscita anticipata per permettere ai compagni di partecipare ai funerali di Chiara Costanzo: il Ministro si unisce al dolore di Milano e visita anche la scuola di Achille Barosi
Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi morti nell’incendio di Crans-Montana, oggi è il giorno dei funerali: la diretta
