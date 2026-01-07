Crans-Montana i funerali delle vittime italiane a Milano lo zio di Chiara | Strage evitabile chiediamo giustizia

A Milano, Roma, Bologna e Lugano si sono svolti i funerali delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, tra cui Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. Lo zio di Chiara a Milano ha espresso il suo rammarico, sottolineando che si sarebbe potuto evitare l’accaduto e chiedendo giustizia per le vittime di questa tragedia.

A Milano, Roma, Bologna e Lugano i funerali di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. Questa mattina in tutte le scuole italiane osservato un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane a Milano, Roma, Bologna e Lugano. Le news in diretta Leggi anche: Strage Crans-Montana, il giorno dei funerali delle vittime italiane Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO; Crans-Montana, oggi i funerali dei ragazzi: chiese piene a Milano per Achille e Chiara; “Sete di verità e giustizia”. A Bologna, Roma, Milano, Genova e Lugano i funerali delle vittime…; Crans-Montana, mercoledì e giovedì i funerali delle vittime italiane. Crans-Montana, le foto dei funerali delle vittime italiane - Le foto dei funerali delle giovani vittime italiane della strage di Capodanno a Crans- lapresse.it

Crans-Montana, i funerali delle vittime italiane, a Milano lo zio di Chiara: “Strage evitabile, chiediamo giustizia” - Oggi mercoledì 7 gennaio ci sarà l’ultimo saluto per Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e ... fanpage.it

Bologna, Roma, Milano e Genova: i funerali delle vittime di Crans-Montana. Un minuto di silenzio nelle scuole - Le cerimonie funebri dei giovani italiani morti nella tragedia di Crans- ilfattoquotidiano.it

Matteo Renzi. . Ho parlato di Crans-Montana, di Maduro e della CGIL e di Legge di Bilancio con Tommaso Labate, su Rete4. Leggo i vostri commenti - facebook.com facebook

#Tg2000 - #CransMontana, minuto di silenzio nelle #scuole. #Indagini in corso #7gennaio #Tv2000 #cransmontanafire #Svizzera #Incendio #giovani @tg2000it x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.