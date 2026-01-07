Crans Montana i dubbi dei genitori di Emanuele Galeppini | Non ha segni di ustioni come è morto?

A Crans Montana, i genitori di Emanuele Galeppini manifestano dubbi sulla dinamica della morte del 17enne, evidenziando l’assenza di segni di ustioni. Domani si terranno a Genova i funerali di Emanuele, anche se la chiesa non è stata resa nota per volontà dei familiari. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze del decesso, ancora oggetto di approfondimento e discussione.

Da quanto si apprende, verranno celebrati domani a Genova i funerali del 17enne. Per volontà e richiesta dei genitori non è stata resa nota la chiesa dove verranno svolte le esequie. Crans Montana, i dubbi dei genitori di Emanuele Galeppini: "Non ha segni di ustioni, come è morto?" Crans-Montana, il "giallo" del corpo di Emanuele Galeppini. "Niente ustioni o escoriazioni" Crans-Montana, legale della famiglia Galeppini: "Si faccia autopsia, non ci sono segni di ustioni" Crans-Montana: identificati tutti i feriti, sono 116; Kean, 15enne milanese sopravvissuto all'incendio di Crans Montana, identificato grazie al dna. Ore di angoscia per Achille Barosi, disperso; Ecco come una famiglia ha salvato diverse persone dall'inferno di Crans-Montana; Corinaldo, Crans-Montana. E poi, quante stragi ancora?. Giovanni Galli: "Un giorno mi piacerebbe incontrare i genitori dei ragazzi di Crans-Montana. A me è mancato il coraggio di condividere il dolore" - L'ex portiere racconta il dolore dopo la morte del figlio Niccolò: il messaggio ai genitori delle vittime della tragedia di Capodanno

Come è morto Emanuele? I dubbi della famiglia. I funerali in forma privata - Montana, chiedono chiarezza: il corpo del figlio non presentava alcuna bruciatura e nessuno ha saputo indicare il luogo del ritrovamento ... rainews.it

Bologna, Roma, Milano e Genova: i funerali delle vittime di Crans-Montana. Un minuto di silenzio nelle scuole - Le cerimonie funebri dei giovani italiani morti nella tragedia di Crans- ilfattoquotidiano.it

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com

