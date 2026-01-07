Crans-Montana Fontana | Dolore indicibile

Crans-Montana e Fontana si uniscono nel dolore per la perdita dei giovani, esprimendo solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite. La comunità si stringe intorno a chi soffre, riconoscendo l’immensità del dolore e il valore di una vicinanza condivisa in un momento difficile. Un gesto di rispetto e sostegno per ricordare chi non c’è più e sostenere chi affronta questa prova.

“Oggi siamo venuti per manifestare la nostra vicinanza, per esprimere il nostro dolore immenso, per far capire che tutta la città, tutta la regione, tutta l’Italia è vicina ai ragazzi che purtroppo non ci sono più, è vicina ai parenti che stanno soffrendo qualcosa di indicibile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana arrivando alla Basilica di Sant’Ambrogio per il funerale di Achille Barosi, il sedicenne milanese morto nel rogo di Capodanno al locale ‘Le Costelation’ a Crans-Montana. “Comunque credo di poter dire che sia una di quelle situazioni in cui tutta la nostra comunità si è stretta intorno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

