Crans-Montana Fontana | Dolore indicibile

Crans-Montana e Fontana si uniscono nel dolore per la perdita dei giovani, esprimendo solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite. La comunità si stringe intorno a chi soffre, riconoscendo l’immensità del dolore e il valore di una vicinanza condivisa in un momento difficile. Un gesto di rispetto e sostegno per ricordare chi non c’è più e sostenere chi affronta questa prova.

“Oggi siamo venuti per manifestare la nostra vicinanza, per esprimere il nostro dolore immenso, per far capire che tutta la città, tutta la regione, tutta l’Italia è vicina ai ragazzi che purtroppo non ci sono più, è vicina ai parenti che stanno soffrendo qualcosa di indicibile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana arrivando alla Basilica di Sant’Ambrogio per il funerale di Achille Barosi, il sedicenne milanese morto nel rogo di Capodanno al locale ‘Le Costelation’ a Crans-Montana. “Comunque credo di poter dire che sia una di quelle situazioni in cui tutta la nostra comunità si è stretta intorno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Fontana: "Dolore indicibile" Leggi anche: Crans Montana, notato tra la folla ai funerali di Achille Barosi: “Dolore indicibile” Leggi anche: Strage Crans, cordoglio Fontana: Camera dei Deputati esprime dolore immenso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, rientrate a Milano-Linate le salme di 5 italiani; Strage Crans, cordoglio Fontana: Camera dei Deputati esprime dolore immenso; Svizzera: Fontana, dolore per vittime, vicini al popolo elvetico; Crans Montana, atterrato a Linate l'aereo con le salme di cinque ragazzi: presenti Fontana, La Russa e Sala. Crans-Montana, Fontana: "Dolore indicibile" - (LaPresse) “Oggi siamo venuti per manifestare la nostra vicinanza, per esprimere il nostro dolore immenso, per far capire che tutta la città, ... stream24.ilsole24ore.com

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana. Dolore e lacrime ai funerali - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime della strage di Crans- leggo.it

Crans-Montana, oggi a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi - 45, in contemporanea, i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due giovani milanesi morti nel rogo di Crans- affaritaliani.it

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.