Crans-Montana | filmare invece di scappare la paralisi emotiva di una generazione

Crans-Montana, teatro di una recente tragedia, solleva interrogativi sulla reazione dei giovani coinvolti. Dopo aver visionato i primi filmati, si è diffusa la domanda: perché alcuni hanno scelto di filmare invece di fuggire? Questa dinamica evidenzia una complessa paralisi emotiva e il ruolo delle immagini nella percezione di eventi drammatici. La situazione rimane oggetto di analisi e riflessione sulla risposta umana in momenti di crisi.

Alla luce della terribile tragedia a Crans-Montana rimangono dei quesiti senza risposta. Dopo la visione dei primi filmati e delle prime immagini, molti nell’opinione pubblica si sono fatti una domanda: perché alcuni dei giovani coinvolti sono rimasti a filmare invece di scappare? Secondo il Dott. Simone Capobianchi, terapista psichiatrico, questo fenomeno si chiama “cognitive narrowing”. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Tragedia Crans Montana, perché i ragazzi riprendevano invece di scappare? Lo psicologo Lavenia: “Riprendere non è cinismo, è difesa emotiva. Il cervello adolescente non è pronto al panico. La responsabilità è degli adulti”

