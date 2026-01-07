Crans Montana dramma ai funerali della vittima | malore shock

Durante i funerali di Riccardo Minghetti, vittima dell’incendio a Crans Montana, si è verificato un episodio di forte emozione, con un malore improvviso tra i presenti. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande commozione, evidenziando il dolore condiviso dalla comunità. Un evento che ha sottolineato la profondità del lutto e l’impatto di questa tragedia sulla collettività.

La giornata dedicata all’ultimo saluto a Riccardo Minghetti, il giovane morto nel drammatico incendio di Crans Montana si è trasformata in un momento di forte impatto emotivo anche per chi era presente alla cerimonia funebre. Alla commozione per la perdita si è infatti aggiunto un episodio improvviso che ha aumentato la tensione e il dolore all’interno della basilica gremita, dove si sono svolti i funerali. Leggi anche: Denuncia choc dalla famiglia del giovane campione morto a Crans Montana: strazio senza fine, cosa è successo La chiesa gremita e l’arrivo del feretro. I funerali si sono svolti nella basilica dei Santi Pietro e Paolo, all’Eur, completamente piena già prima dell’inizio della funzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crans Montana, dramma ai funerali della vittima: malore shock Leggi anche: Crans-Montana, il dramma della terza D: “Quattro studenti ricoverati, la classe sotto shock” Leggi anche: Milano, mercoledì i funerali di Chiara Costanzo vittima della strage di Crans-Montana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans Montana: tutte le vittime identificate; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; L’abbraccio di Milano per Chiara e Achille, oggi i funerali. Preghiere e messaggi anche da sconosciuti a chi resta: “Abbiate coraggio”. Crans-Montana, la madre di Riccardo Minghetti al termine del funerale: “L’ultimo ricordo? Un bacio” – Video - Migliaia di persone alla basilica dell'Eur per i funerali di Riccardo, vittima della tragedia di Crans- ilfattoquotidiano.it

Folla a Roma e Bologna, ora a Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Folla a Roma e Bologna, ora a Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. tg24.sky.it

Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane - Si tengono oggi i funerali di cinque delle sei vittime italiane di Crans- ecovicentino.it

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.