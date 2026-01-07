Crans-Montana come stanno i giovani feriti | 11 ancora critici al Niguarda
Al Niguarda di Milano prosegue l’assistenza ai giovani feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Attualmente, 11 di loro rimangono in condizioni critiche. Il personale sanitario lavora senza sosta per garantire le cure necessarie a chi è stato coinvolto in questo tragico evento.
Prosegue senza sosta il lavoro di medici e infermieri dell’ospedale Niguarda di Milano per curare i giovani feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Tra i ricoverati c’è anche il ragazzo di 15 anni di Cantù, trasferito nei giorni scorsi a Milano insieme ad altri pazienti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
