Crans-Montana | chi erano Charlotte Niddam e le sorelle Alicia e Diana Gunst le vittime più giovani

Crans-Montana è stato teatro di una tragedia che ha coinvolto tre giovani vittime appartenenti alla comunità ebraica. Charlotte Niddam, insieme alle sorelle Alicia e Diana Gunst, rispettivamente di 14 e 15 anni, erano cittadine con doppia nazionalità italiana e svizzera, e vivevano a Losanna. La loro storia si inserisce in un contesto di dolore e riflessione sulla sicurezza e sulla memoria delle comunità coinvolte.

Avevano 14 e 15 anni, e facevano tutte e tre parte della comunità ebraica. Il nonno di Alicia e Diana era italiano: le sorelle, che vivevano a Losanna, avevano la doppia cittadinanza italo – svizzera. Charlotte Niddam viveva poco fuori Londra.

Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate» - Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome ... vanityfair.it

I sopravvissuti all'incendio in Svizzera: «C'è chi ha visto bruciare gli amici». «Nessuno sa dov'è mia sorella» - I racconti delle ragazze e dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Capodanno. corriere.it

Strage di Crans-Montana, oggi i funerali di cinque giovani vittime italiane. Gli aggiornamenti al link qui sotto: x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

