crans montana anche liliana segre ai funerali di chiara costanzo a milano

A Milano, si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo, la sedicenne deceduta nel tragico incendio di Crans-Montana. Tra i presenti, anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha voluto rendere omaggio alla giovane. L'evento ha richiamato l'attenzione sulla vicenda, sottolineando l’importanza di promuovere la sicurezza e il ricordo di Chiara.

Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha partecipato ai funerali di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana. “Non ho parole per i genitori, lo si può sopportare da figlia, non da madre”, ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre uscendo dalla basilica Santa Maria delle Grazie a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

