crans montana anche liliana segre ai funerali di chiara costanzo a milano

A Milano, si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo, la sedicenne deceduta nel tragico incendio di Crans-Montana. Tra i presenti, anche la senatrice a vita Liliana Segre, che ha voluto rendere omaggio alla giovane. L'evento ha richiamato l'attenzione sulla vicenda, sottolineando l’importanza di promuovere la sicurezza e il ricordo di Chiara.

Crans Montana, a Milano in centinaia per Chiara Costanzo, il papà: “Ora scoperchiare tutto” - In mattinata il cordoglio per le vittime nei tre licei milanesi toccati direttamente dalla tragedia ... dire.it

Crans-Montana, il saluto straziato a Chiara Costanzo: lì anche la famosa politica italiana - Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto essere presente ai funerali di Chiara Costanzo, una delle due giovani milanesi morte nella strage di Capodanno a Crans- thesocialpost.it

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

