Crans-Montana ai funerali di Riccardo Minghetti i compagni di scuola | Mai più episodi così
A Roma si sono svolti oggi i funerali di Riccardo Minghetti, tra le vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. I compagni di scuola hanno ricordato con tristezza il giovane, sottolineando l’importanza di evitare in futuro situazioni di questo genere. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione e riflessione per familiari e amici.
A Roma oggi i funerali di Riccardo Minghetti, una delle vittime italiane della strage di Crans-Montana. “È importante ricordare che sono pericolose le cose, anche in quella circostanza, che i ragazzi avessero bevuto o meno, avevano filmato, ma bisogna sempre ricordare che un cameriere sopra l’altro, con le scintille è abbastanza pericoloso. Questo episodio non dovrebbe mai accadere. Mai più”. Questo l’appello lanciato da Francesca, una compagna di scuola del il 16enne romano morto nel disastro di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. “Un ricordo? Durante un episodio molto triste, perché avevo preso un brutto voto a scuola, lui è venuto accanto a me nei corridoi, e mi ha detto ‘non ti preoccupare, va tutto bene, è soltanto un voto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Crans-Montana, l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti: lezioni sospese al Cannizzaro per i funerali
Leggi anche: Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano
Tragedia Crans Montana, la preghiera per Riccardo Minghetti. Domani i funerali del giovane romano; Crans-Montana, tutto il liceo Cannizzaro ai funerali di Riccardo Minghetti: «Il nostro albero di Natale lo aveva fatto lui»; Crans-Montana, l'arrivo a Ciampino della salma di Riccardo Minghetti; 'Riccardo è in paradiso', Roma abbraccia il 16enne morto a Crans-Montana.
Crans-Montana, folla ai funerali di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. LIVE - In corso a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. tg24.sky.it
Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime italiane della strage di Crans- leggo.it
Strage di Crans Montana, l'Italia piange le sue vittime: folla di giovanissimi per i funerali di Riccardo a Roma e Giovanni a Bologna. Un minuto di silenzio nelle scuole - Montana, l’addio ai ragazzi: da Milano a Roma passando per Bologna Italia si stringe ai funerali delle giovani vittime ... affaritaliani.it
#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com
Dà un profondo dispiacere vedere come la tragedia di Crans-Montana si sia trasformata, anche se solo in alcuni momenti e solo su alcune testate soprattutto italiane, in un’occasione per fare dei paragoni fuori luogo fra Svizzera e Italia o per dare suggerimenti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.