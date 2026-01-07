Crans-Montana ai funerali di Riccardo Minghetti i compagni di scuola | Mai più episodi così

A Roma si sono svolti oggi i funerali di Riccardo Minghetti, tra le vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. I compagni di scuola hanno ricordato con tristezza il giovane, sottolineando l’importanza di evitare in futuro situazioni di questo genere. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione e riflessione per familiari e amici.

A Roma oggi i funerali di Riccardo Minghetti, una delle vittime italiane della strage di Crans-Montana. "È importante ricordare che sono pericolose le cose, anche in quella circostanza, che i ragazzi avessero bevuto o meno, avevano filmato, ma bisogna sempre ricordare che un cameriere sopra l'altro, con le scintille è abbastanza pericoloso. Questo episodio non dovrebbe mai accadere. Mai più". Questo l'appello lanciato da Francesca, una compagna di scuola del il 16enne romano morto nel disastro di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. "Un ricordo? Durante un episodio molto triste, perché avevo preso un brutto voto a scuola, lui è venuto accanto a me nei corridoi, e mi ha detto 'non ti preoccupare, va tutto bene, è soltanto un voto.

