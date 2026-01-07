Crans Montana a Roma i funerali di Riccardo Minghetti

A Roma, nella Basilica dei Santi Piero e Paolo, si sono svolti i funerali di Riccardo Minghetti, tra i sei giovani italiani deceduti nella notte di Capodanno. L’evento ha rappresentato un momento di commiato e riflessione, testimoniando il dolore condiviso dalla comunità. Riccardo Minghetti viene ricordato con rispetto e commozione da familiari, amici e cittadini, in un’occasione che ha sottolineato l’importanza della solidarietà e della vicinanza in momenti difficili.

Nella Basilica dei Santi Piero e Paolo a Roma i funerali di Riccardo Minghetti, uno dei sei giovani italiani morti nella notte di Capodanno. In collegamento Alessio Orlandi TG2000.

