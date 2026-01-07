Crans-Montana a Roma i funerali di Riccardo Minghetti | l’arrivo della salma in chiesa

A Roma, presso la basilica dei Santi Pietro e Paolo dell’Eur, si sono svolti i funerali di Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nel disastro di Crans-Montana, in Svizzera. L’arrivo della salma in chiesa ha rappresentato un momento di commozione e raccoglimento per amici e familiari, che hanno voluto ricordare Riccardo in un’occasione sobria e rispettosa.

L'arrivo presso la basilica dei Santi Pietro e Paolo dell'Eur della salma di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel disastro di Crans-Montana, in Svizzera. Tantissimi gli amici del ragazzo presenti ai funerali della giovane vittima della strage di Capodanno, presenti anche compagni di classe e del circolo sportivo a cui era iscritto. Alle esequie hanno partecipato anche il ministro dello sport Abodi e il sindaco di Roma Gualtieri.

Crans-Montana, folla ai funerali di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. LIVE - Si sono tenute a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi. tg24.sky.it

Bologna, Roma, Milano e Genova: i funerali delle vittime di Crans-Montana. Un minuto di silenzio nelle scuole - Le cerimonie funebri dei giovani italiani morti nella tragedia di Crans- ilfattoquotidiano.it

#CransMontana, oggi i funerali di cinque ragazzi italiani; un minuto di raccoglimento in tutte le scuole x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

