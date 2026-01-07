Crans Montana a Palazzo Lombardia bandiere a mezz' asta e le foto delle vittime italiane

A Palazzo Lombardia, le bandiere sono state poste a mezz'asta in memoria delle sei vittime italiane della tragedia di Crans Montana. Le foto delle vittime sono esposte sui maxi schermi ai lati della pista da ghiaccio, testimonianza di rispetto e solidarietà per le persone colpite da questa tragedia.

Bandiere a mezz'asta e le foto delle sei vittime italiane della tragedia di Crans Montana proiettate su maxi schermi ai lati della pista da ghiaccio. Così Palazzo Lombardia, in concomitanza con i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo per cui il Comune ha proclamato il lutto cittadino, ha reso omaggio alle vittime. Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale – in concomitanza della celebrazione delle esequie, cui hanno preso parte il presidente Attilio Fontana e l'assessore Gianluca Comazzi.

Rogo di Crans-Montana: a Roma, Bologna e Milano i funerali di quattro vittime italiane - Il papà di Achille: "Sono smarrito ma averti è stato un privilegio" “Voglio dirti due parole e mi risponderai come sempre liquidandomi velocemente. msn.com

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans-Montana: scala ristretta, materiali infiammabili e controlli mancati - facebook.com facebook

