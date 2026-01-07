Crans-Montana a Boccadasse i funerali di Emanuele Galeppini
Domani alle 11.30 a Boccadasse si terranno i funerali di Emanuele Galeppini, il diciassettenne deceduto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La comunità genovese si riunirà per porgere l’ultimo saluto a Emanuele, che lascia un vuoto tra familiari e amici. Un momento di commozione e riflessione per ricordare la giovane vita spezzata da un evento tragico.
Domani alle 11.30, la comunità genovese darà l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il diciassettenne vittima della strage di Capodanno a Crans-Montana. La funzione si terrà nella parrocchia di Sant’Antonio a Boccadasse.La famiglia, che inizialmente aveva chiesto discrezione assoluta sul luogo e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
