Crans folla a Milano per l' addio ad Achille e Chiara Il padre della 16enne |  Abbiamo tutti sete di verità Gli amici |  morte ingiusta

7 gen 2026

A Milano si sono svolte le cerimonie funebri per Achille e Chiara, i giovani deceduti in circostanze tragiche. Le celebrazioni si sono tenute in contemporanea presso la basilica di Santa Maria delle Grazie e quella di Sant’Ambrogio, con amici e familiari che hanno espresso il desiderio di conoscere la verità. La comunità si stringe intorno ai familiari, cercando di comprendere le cause di questa perdita improvvisa e ingiusta.

Le cerimonie in contemporanea a Milano: l'ultimo saluto a Chiara alla basilica di Santa Maria delle Grazie e ad Achille alla basilica di Sant'Ambrogio.

