Crans folla a Milano per l' addio ad Achille e Chiara Il padre della 16enne | Abbiamo tutti sete di verità Gli amici | morte ingiusta

A Milano si sono svolte le cerimonie funebri per Achille e Chiara, i giovani deceduti in circostanze tragiche. Le celebrazioni si sono tenute in contemporanea presso la basilica di Santa Maria delle Grazie e quella di Sant’Ambrogio, con amici e familiari che hanno espresso il desiderio di conoscere la verità. La comunità si stringe intorno ai familiari, cercando di comprendere le cause di questa perdita improvvisa e ingiusta.

Oggi, alla ripresa delle lezioni, in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Crans Montana. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/07/crans-montana-una-folla-di-giovanissi - facebook.com facebook

Nella cattedrale di San Pietro a Bologna, l'ultimo saluto Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Crans-Montana. A Roma le esequie di Riccardo Minghetti. A Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. A Lugano la cerimonia per Sofia Prosperi. #ANSA x.com

