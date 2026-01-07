‘Così ho ritrovato il bob dei campionati italiani di Cortina 1969’

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1969 a Cortina si svolsero i campionati italiani di bob, un evento che rimane nella memoria degli appassionati. Oggi, nel cuore di Ferrara, ripercorriamo quella storia attraverso un oggetto simbolo di quell’epoca, ritrovato tra ricordi e testimonianze. Un viaggio nel passato che unisce tradizione e passione, tra le vie della città e i canali di Comacchio, accompagnati dall’emozione della Fiamma olimpica.

Ferrara, 7 gennaio 2026 La Fiamma olimpica, emozioni tra le strade di Ferrara, lungo i canali di Comacchio. Passa il simbolo delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026. Emozioni e ricordi. Quelli di Maurizio Grazzi, presidente dell’associazione paracadutisti d’Italia sezione di Ferrara. Scivola il tempo della memoria sotto i pattini di un bob rosso, la scritta ‘Italia 1’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8216cos236 ho ritrovato il bob dei campionati italiani di cortina 19698217

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Così ho ritrovato il bob dei campionati italiani di Cortina 1969’

Leggi anche: Cortina, Corte dei Conti: «Giochi, tenere sotto controllo i tempi e i costi. Bob sostenibile, ok al piano»

Leggi anche: Olimpiadi invernali, Germania impressionata per la rapidità dei lavori sulla pista da Bob a Cortina (Sueddeutsche)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.