‘Così ho ritrovato il bob dei campionati italiani di Cortina 1969’
Nel 1969 a Cortina si svolsero i campionati italiani di bob, un evento che rimane nella memoria degli appassionati. Oggi, nel cuore di Ferrara, ripercorriamo quella storia attraverso un oggetto simbolo di quell’epoca, ritrovato tra ricordi e testimonianze. Un viaggio nel passato che unisce tradizione e passione, tra le vie della città e i canali di Comacchio, accompagnati dall’emozione della Fiamma olimpica.
Ferrara, 7 gennaio 2026 La Fiamma olimpica, emozioni tra le strade di Ferrara, lungo i canali di Comacchio. Passa il simbolo delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026. Emozioni e ricordi. Quelli di Maurizio Grazzi, presidente dell’associazione paracadutisti d’Italia sezione di Ferrara. Scivola il tempo della memoria sotto i pattini di un bob rosso, la scritta ‘Italia 1’. Leggi anche: Cortina, Corte dei Conti: «Giochi, tenere sotto controllo i tempi e i costi. Bob sostenibile, ok al piano» Leggi anche: Olimpiadi invernali, Germania impressionata per la rapidità dei lavori sulla pista da Bob a Cortina (Sueddeutsche)
