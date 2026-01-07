‘Così ho ritrovato il bob dei campionati italiani di Cortina 1969’

Nel 1969 a Cortina si svolsero i campionati italiani di bob, un evento che rimane nella memoria degli appassionati. Oggi, nel cuore di Ferrara, ripercorriamo quella storia attraverso un oggetto simbolo di quell’epoca, ritrovato tra ricordi e testimonianze. Un viaggio nel passato che unisce tradizione e passione, tra le vie della città e i canali di Comacchio, accompagnati dall’emozione della Fiamma olimpica.

