Cos'è la dartite l'incubo dei giocatori di freccette | il cervello blocca il lancio braccio congelato

Cos'è la dartite l'incubo dei giocatori di freccette

La dartite è una condizione che colpisce alcuni giocatori di freccette, causando blocco mentale e rigidità muscolare nel braccio durante il lancio. Si tratta di un fenomeno psicofisiologico che può compromettere la performance e, in alcuni casi, mettere a rischio la continuità dell’attività agonistica. In questo articolo, analizzeremo le cause, i sintomi e le strategie per affrontare questa difficoltà.

