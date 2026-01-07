Cos’è Industry la serie HBO mai vista in Italia in arrivo a gennaio

Con l’arrivo ufficiale di HBO Max in Italia, gli spettatori avranno finalmente accesso a una serie di contenuti finora inediti nel nostro Paese. Tra gli esempi più emblematici spicca certo Peacemaker 2, la serie firmata da James Gunn. Ma tra i titoli più attesi dagli appassionati dal palato fine c’è però soprattutto Industry, produzione HBO che, pur contando già quattro stagioni, non era mai stata distribuita in Italia. La serie vanta anche un cast di rilievo, con la presenza di Kit Harington e Charlie Heaton (Jonathan di Stranger Things), seppur in ruoli secondari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HBO Max Italia (@hbomaxitalia) Industry debutterà su HBO Max il 13 gennaio con le prime tre stagioni disponibili integralmente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cos’è Industry, la serie HBO mai vista in Italia in arrivo a gennaio Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio. Per le serie HBO e i film Warner serviranno almeno 6 euro al mese Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio. Per le serie HBO, i film Warner ed Eurosport serviranno almeno 6 euro al mese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner - Discovery si separano: le serie HBO migrano su HBO Max. libero.it

