Cosa vuole fare Trump con la lotta nell' acqua contro le petroliere

L’articolo analizza le recenti strategie di Donald Trump nella lotta contro le petroliere, evidenziando le sue posizioni e azioni nel contesto internazionale. Si esamina inoltre il caso della vecchia nave Bella 1, partita dall’Iran a agosto con destinazione Venezuela, che rappresenta un esempio delle tensioni nel settore energetico e delle sfide geopolitiche in atto.

La vecchia e arrugginita Bella 1 era partita dall'Iran in agosto, con l'obiettivo di approdare in Venezuela. Batteva bandiera della Guyana, ma in Venezuela, dove avrebbe dovuto caricare il petrolio.

