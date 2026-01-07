Cosa succede se gli Stati Uniti intervengono in Groenlandia | il destino della Nato

Nel nostro episodio di oggi, analizziamo le implicazioni di un possibile intervento degli Stati Uniti in Groenlandia e come questa mossa potrebbe influenzare il futuro della NATO. Un approfondimento sulle dinamiche geopolitiche e le conseguenze di un'azione che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali. Segui il podcast di Fanpage.it ogni giorno alle 18.00 per rimanere aggiornato sulle notizie più importanti.

Secondo il Primo Ministro danese, un attacco degli Stati Uniti alla Groenlandia segnerebbe la fine della NATO

Cosa fare con i tuoi social se vuoi andare gli Stati Uniti: la guida per i nuovi controlli

