Cosa può accadere a Trapani Shark dopo la &#8216;farsa' in Champions | gli scenari della giustizia sportiva

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Tribunale Federale esamina il caso Trapani Shark, coinvolto nell’eliminazione dalla Champions League a seguito di una presunta manipolazione della partita in Bulgaria. La decisione potrebbe influenzare il futuro della squadra e aprire diversi scenari nel panorama della giustizia sportiva. Di seguito, analizziamo le possibili conseguenze e le implicazioni di questa vicenda.

Il Tribunale Federale decide oggi sul caso Trapani Shark dopo l'eliminazione dalla Champions League in seguito la “partita-farsa” in Bulgaria: cosa può accadere e gli scenari della giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Trapani Shark, nuova penalizzazione e inibizione per Antonini: cosa sta succedendo e cosa può accadere

Leggi anche: Caos Trapani Shark: cosa ne sarà di squadra e società? I possibili scenari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.