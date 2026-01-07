Cosa hanno fatto la sera prima dell’omicidio Garlasco la scoperta su Chiara Poggi grazie al pc

L’indagine sulla sera precedente all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli grazie ai dati estratti dal computer di Alberto Stasi. Questi elementi tecnici offrono spunti importanti per comprendere meglio le ultime ore della vittima, aprendo nuove riflessioni su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi tempi.

A certificare l’ultima svolta nel caso Garlasco sono i dati di sistema estratti dal computer di Alberto Stasi, elementi tecnici che riaprono una delle pagine giudiziarie più controverse degli ultimi decenni. Si tratta di informazioni già presenti nella perizia del 2009, ma allora lasciarono un vuoto informatico di cinque minuti durante i quali non era stato possibile stabilire con certezza cosa avesse fatto Chiara Poggi. Quei dati furono successivamente recuperati nel processo d’appello bis del 2014, senza però essere interpretati, contribuendo a mantenere in vita un mistero che per diciotto anni ha alimentato una narrazione pesante e distorta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

